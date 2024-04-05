BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 489,81 puan artarak 9.618,83 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 146,86 puan ve yüzde 1,61 artışla 9.275,88 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.249,78, en yüksek 9.618,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,37 artışla 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,98, sanayi endeksi yüzde 4,98, hizmetler endeksi yüzde 5,26 ve teknoloji endeksi yüzde 5,48 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 545,27 puan ve yüzde 5,49 kazançla 10.475,36 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 99'u prim yaptı, 1'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 326 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 326 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,2 azalışla 2 milyon 338 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,61'den, bileşik getirisi de yüzde 43,53'ten gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,8985 lira, satışta 32,0263 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,8173 lira, satışta 31,9448 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 151,60 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 91 dolardan işlem görüyor.
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Toyota, kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşımak amacıyla Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'ni tamamladı. Yeni teknik merkezde, doğal arazi ile birlikte yeni teknolojiler bir araya getirilerek, yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek birçok test alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin kişinin görev alacağı merkezde, çevrenin korunması üzerine de önem veriliyor.
Mersin'de kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altın fiyatındaki artış nedeniyle vatandaşların gramajı hafifletilerek imal edilen gösterişli takılara yönelmeye başladığını söyledi. İnanoğlu ayrıca, altın fiyatlarının yükselmesiyle düğün sezonunda altın takacak vatandaşların bütçelerinin zorlandığını belirtti. Altın almayı planlayan vatandaşların tercihi, gramajı hafif ama gösterişli ürünler oluyor. İnanoğlu, altın fiyatlarının yükselmesinin geçici olduğunu ve altının zirveyi sevdiğini ifade etti. Ayrıca, vatandaşları sahte altın konusunda da uyardı ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalarını önerdi.
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