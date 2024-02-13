BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.217,45 puanla rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında 9.217,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,49 puan ve yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.181,06 oldu. Toplam işlem hacmi 70,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,96 ile iletişim oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti.
Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni günde 299 baz puanda bulunuyor.
Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 162 milyon dolarlık fazla oluştu.
Öğleden sonra ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" uyarısında bulunmuştu.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
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