BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 değer kazancıyla günü 9.174,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.175,82 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 128,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.
Bu arada, ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" adımları Türk lirası (TL) varlıkları olumlu etkilemeye devam ederken, şubatta başlayan düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puana geriledi.
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlandığını, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.
Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.
Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023'te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024 yılında ise 35 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı kararıyla ilgili "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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