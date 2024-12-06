BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,43 artışla 10.077,83 puana çıktı.

06.12.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 yükselerek 10.077,83 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,87 puan artışla 10.077,83 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 54,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,05, holding endeksi yüzde 1,52 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,84 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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