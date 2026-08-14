BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 14.163,50 puana yükseldi.

Dün günü 14.132,23 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 5,21 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.137,44 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,28 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.163,50 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.128,66, en yüksek 14.249,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,63, mali endeks yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken 50'si düştü, 5 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile CW Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 360 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,66, bileşik getirisi yüzde 41,21 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,8860 liradan, avro 55,3680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 360 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 87,3 dolardan işlem görüyor.