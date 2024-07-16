BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 74,49 puan artarak 11.139,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 44,83 puan ve yüzde 0,41 artarak 11.109,68 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.102,64, en yüksek 11.188,12 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 11.139,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,60, mali endeks yüzde 1,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 65,64 puan ve yüzde 0,55 kazançla 12.094,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 48'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 460 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 460 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2 artarak 2 milyon 603 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,72'den, bileşik getirisi de yüzde 41,28'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,9991 lira, satışta 33,1314 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,8839 lira, satışta 33,0157 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi de 158,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 83,5 dolardan işlem görüyor.