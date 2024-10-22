BIST 100 Endeksi Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 değer kazanarak 8.737,91 puana yükseldi.

Dün 8.654,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,36 puan ve yüzde 0,27 artışla 8.677,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 83,52 puan ve yüzde 0,97 artışla 8.737,91 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.676,76, en yüksek 8.782,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,13 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 732 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 150,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2530 liradan, avro 37,0840 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 732 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1 yükselişle 74,5 dolardan işlem görüyor.