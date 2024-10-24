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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi günü %1,66 artışla 8.859,04 puana yükseldi, mali ve hizmetler sektörü değer kazandı.

24.10.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazanarak 8.859,04 puana yükseldi.

Dün 8.714,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 64,36 puan ve yüzde 0,74 artışla 8.779,05 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,35 puan ve yüzde 1,66 artışla 8.859,04 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.779,05, en yüksek 8.877,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,62, hizmetler endeksi yüzde 1,73, teknoloji endeksi yüzde 0,72 ve sanayi endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükselirken, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 737 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 152,00 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2470 liradan, avro 37,0740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 2 bin 737 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,5 yükselişle 76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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