BIST 100 Endeksi Yükselişte

31.03.2026 13:45
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 12.702,78 puana çıktı.

Dün 12.626,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,24 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.650,59 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,44 puan ve yüzde 0,61 yükselerek 12.702,78 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.645,46 puanı, en yüksek 12.795,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve mali endeks yüzde 0,87 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken 30'u düştü, 1 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Katılımevim Tasarruf Finansman ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 560 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,32, bileşik getirisi yüzde 41,99 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 159,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,4840 liradan, avro 51,0700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 560 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 azalışla 107 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:18:27.
Advertisement
