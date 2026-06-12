BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

12.06.2026 13:27
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,38 artışla 14.069,92 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,38 değer kazanarak 14.069,92 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 326,42 puan ve yüzde 2,38 yükselişle 14.069,92 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 119,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,77, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, en fazla kaybeden ise yüzde 0,44 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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