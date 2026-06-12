BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 194,99 puan artarak 13.938,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 168,57 puan ve yüzde 1,23 artışla 13.912,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.801,34 puanı, en yüksek 14.125,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 değer kazanarak 13.938,48 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 240,61 puan ve yüzde 1,53 artışla 15.939,46 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, mali endeks yüzde 2,47 hizmetler endeksi yüzde 1,37 ve sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 24'ü geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 210 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 210 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 6 milyon 277 bin 300 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,79, bileşik getirisi yüzde 42,56 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,0535, satışta 46,2380 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,0347, satışta 46,2191 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1576, sterlin/dolar paritesi 1,3413 ve dolar/yen paritesi 160,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 azalışla 86,5 dolardan işlem görüyor.