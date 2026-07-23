BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

23.07.2026 13:27
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 artışla 14.198,68 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kazanarak 14.198,68 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,82 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 14.198,68 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 86,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 5,23 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 3,95 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Jeopolitik belirsizliklerin küresel piyasalarda risk algısını artırmasına karşın yurt içi piyasalardaki pozitif ayrışma dikkati çekiyor.

Analistler, günün geri kalanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında merkez bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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