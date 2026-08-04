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BIST 100 Endeksi Yükselişte

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,51 artarak 13.478,97 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazanarak 13.478,97 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,43 puan ve yüzde 0,51 artışla 13.478,97 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 75,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,81 ile bilişim, en fazla kaybeden ise yüzde 1,13 ile gıda içecek oldu.

Orta Doğu'da devam eden barış müzakerelerine karşın, her an yeni bir çatışmanın patlak verebileceğine yönelik endişelerle karışık seyreden küresel piyasalarda, olumlu gelen şirket bilançoları risk iştahını destekliyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.600 ve 13.700 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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