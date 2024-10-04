BIST 100 Endeksi Yüzde 0,05 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,05 Arttı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.902,30 puana yükseldi, bazı endekslerde kayıplar yaşandı.

04.10.2024 13:52
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 8.902,30 puana yükseldi.

Dün 8.898,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 54,97 puan ve yüzde 0,62 artışla 8.953,20 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,07 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 8.902,30 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.873,39, en yüksek 8.978,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,37, mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 657 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 146,50 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2550 liradan, avro 37,8160 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 2 bin 657 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 yükselişle 78,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,05 Arttı - Son Dakika

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