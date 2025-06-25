BIST 100 Endeksi Yüzde 0,15 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 9.434,86 puana geriledi.

Dün 9.448,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,71 puan artışla 9.473,60 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,03 puan ve yüzde 0,15 değer kaybederek 9.434,86 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.426,69, en yüksek 9.484,00 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 3,4 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Sanayi endeksi ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken 61'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Pegasus Hava Taşımacılığı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 325 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,79, bileşik getirisi de yüzde 42,55 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3610 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,7550 liradan, avro 46,1710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 325 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 azalışla 66,8 dolardan işlem görüyor.