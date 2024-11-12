BIST 100 Endeksi Yüzde 0,19 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,19 Düştü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.258,82 puana gerileyerek yüzde 0,19 azalış gösterdi.

12.11.2024 14:54
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 düşerek 9.258,82 puana geriledi.

Dün 9.276,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,83 puan ve yüzde 0,25 azalışla 9.253,94 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,96 puan ve yüzde 0,19 azalışla 9.258,82 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.208,42, en yüksek 9.288,83 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Katılımevim ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 593 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,14, bileşik getirisi yüzde 42,97 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 154,10 düzeyinde bulunuyor

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3850 liradan, avro 36,5740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 593 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 artışla 72,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,19 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,19 Düştü - Son Dakika
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