BIST 100 Endeksi Yüzde 0,40 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 14.443,55 puana düştü.

Dün günü 14.501,49 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 43,69 puan ve yüzde 0,30 azalışla 14.457,80 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,94 puan ve yüzde 0,40 azalışla 14.443,55 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.395,31, en yüksek 14.541,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 1,49, mali endeks yüzde 0,32 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükselirken 53'ü düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 636 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1668, sterlin/dolar paritesi 1,3642 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,1009 liradan, avro 56,1663 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 4 bin 636 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,7 azalışla 88,1 dolardan işlem görüyor.