BIST 100 Endeksi Yüzde 0,44 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,44 Düştü

BIST 100 endeksi günü 10.076,99 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri geriledi.

29.01.2025 19:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 değer kaybederek, 10.076,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 102,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,34 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,37 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin güçlü kalmasına neden oluyor. Söz konusu endişelerin gölgesinde Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ABD'de Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

ABD kaynaklı tarifelere yönelik belirsizliklerin etkisiyle ECB'nin bu yıl faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

ECB'nin yarınki toplantısında politika faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözle bakıldığını belirten analistler, bölgede artan resesyon endişelerinin azalması için Bankanın kademeli de olsa parasal gevşemeyi sürdürebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyesinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,44 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 0,44 Düştü - Son Dakika
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