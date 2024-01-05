 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yüzde 1,07 Değer Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,07 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazanarak 7.628,73 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,58 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda belirsizlik devam ederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,07 Değer Kazandı
05.01.2024 - 18:43,  Güncelleme: 18:46
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazanarak 7.628,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,58 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Öte yandan ABD'de tarım dışı istihdam, geçen yılın aralık ayında 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 27 baz puan azalarak yüzde 58'e geriledi.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, işsizlik oranı, hazine nakit dengesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de enflasyon, toptan stoklar, dış ticaret dengesi, hazine bütçe dengesi, Almanya'da sanayi üretimi, fabrika siparişleri, İngiltere'de sanayi üretimi, Japonya'da dış ticaret dengesi ve cari denge ile Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2023 sonunda ise cari işlemler hesabının 45 milyar 329 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Türkiye, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,07 Değer Kazandı - Son Dakika


17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34
Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09
İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış

Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14 Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09 İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 19:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 1,07 Değer Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement