BIST 100 Endeksi Yüzde 1,28 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybederek 9.062,36 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 131,8 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,38 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 5,51 ile bilişim oldu.
Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.
Yılın dördüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıktı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 artmıştı.
Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 2'lik artış kaydetmişti.
Açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) mayıs ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 17'ye geriledi.
Analistler, ABD ekonomisinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamalarının da öne çıkacağını belirterek, bunun enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeleri tetikleyebileceğini belirtti.
Yarın yurt içinde büyüme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, bekleyen konut satışları, haftalık işsizlik başvuruları, Almanya'da enflasyon, Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu verebileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 seviyesinin destek, 9.250 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yüzde 1,28 Değer Kaybetti - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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