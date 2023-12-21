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BIST 100 Endeksi Yüzde 1,33 Değer Kazandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yüzde 1,33 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 7.764,95 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. İletişim sektörü en çok kazandıran, spor ise en çok gerileyen sektör oldu. TCMB politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti. ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin altında büyüdü.

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,33 Değer Kazandı
21.12.2023 - 18:27,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 7.764,95 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,05 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile spor oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

Bugün açıklanan verilere göre ise ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüdü.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin tekrar öne çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri yeni konut satışları Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, Japonya'da enflasyon ve İngiltere'de büyümenin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.810 seviyesinin direnç, 7.590 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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