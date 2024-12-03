BIST 100 Endeksi Yüzde 1,87 Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,87 yükselerek 9.862,28 puana çıktı.

Dün, günü 9.681,11 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.713,21 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 181,17 puan artışla 9.862,28 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.666,11, en yüksek 9.885,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve mali endeks yüzde 2,62 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i değer kazanırken, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 644 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,68, bileşik getirisi yüzde 41,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,270 ve dolar/yen paritesi 149,79 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7500 liradan, avro 36,5970 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 644 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,13 artışla 72,6 dolardan işlem görüyor.