BIST 100 endeksi yüzde 3,08 kayıpla 11.220,37 puana indi, 95 hisse değer yitirdi - Son Dakika
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BIST 100 endeksi yüzde 3,08 kayıpla 11.220,37 puana indi, 95 hisse değer yitirdi

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,08 değer kaybıyla 11.220,37 puandan tamamladı. Endekse dahil hisselerin 95'i gerilerken 5'i prim yaptı; altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 azalışla 6 milyon 525 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 356,75 puan azalarak 11.220,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,50 puan ve yüzde 0,32 azalışla 11.540,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.220,37 puanı, en yüksek 11.598,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,08 değer kaybederek 11.220,37 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 452,78 puan ve yüzde 3,13 azalışla 14.010,86 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 3,01, mali endeks yüzde 3,42, sanayi endeksi yüzde 3,12 ve teknoloji endeksi de yüzde 2,19 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 95'i geriledi. ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Türkiye İş Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 51 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,79, bileşik getirisi yüzde 38,99 seviyesinde gerçekleşti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 4 bin 51 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 azalışla 6 milyon 525 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,5042, satışta 49,7026 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,4776, satışta 49,6759 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1205, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 157,1 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,1 artışla 111,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi yüzde 3,08 kayıpla 11.220,37 puana indi, 95 hisse değer yitirdi - Son Dakika
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