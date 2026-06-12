BIST 100, Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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BIST 100, Güne Yükselişle Başladı

12.06.2026 10:10
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,23 yükselişle 13.912,07 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,23 yükselişle 13.912,07 puandan başladı.

Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 düşüşle 13.743,50 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 168,57 puan ve yüzde 1,23 artışla 13.912,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrediyor.

Öte yandan yurt içinde ödemeler dengesi verileri takip edilecek. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin yanı sıra piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100, Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Esin Aytop Fatma Esin Aytop:
    vay be bist 100 yükselmişmiş ama bunu niye yapıyo ki yani soruyorum şimdi bu yükselişin kaynağı ne anlamında dediğim insanların bu kadar borcu var hala böyle haberler yapıyo türkiye ya düşün biraz 0 0 Yanıtla
  • Kezban Asci Kezban Asci:
    yok ben de bankacılık endeksinin artmasından memnunum da sonunda bizim cebimize para girerse bence iyi olur yani 0 0 Yanıtla
  • Başak Can Başak Can:
    umarım bu yükseliş devam eder de vatandaş da biraz nefes alsın ?? ama sıkıntı şu ki her zaman endeks yükselişi halka yansımıyo işte o haksızlık beni çok üzüyo ?? 0 0 Yanıtla
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