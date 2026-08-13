BIST 100 Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Günü Artışla Tamamladı

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BIST 100 endeksi günü %0,16 artışla 14.132,23 puandan kapadı; işlem hacmi 196,2 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazanarak 14.132,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 196,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,88 ile orman, kağıt ve basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,75 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de üretici enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit tutacağına yönelik beklentileri güçlendirmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin risk iştahını desteklemesiyle pozitif bir seyir izlenirken, ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4,7 arttı.

Yurt içinde ise yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yılı sonunda ise yüzde 9'a gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Analistler, yarın yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika

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