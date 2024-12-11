BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 10.058,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 99,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,61 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkileri devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörülerin güçlendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını dile getiren analistler, ECB'nin faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 9.950 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.