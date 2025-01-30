BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi %0,05 artışla 10.082,10 puana yükseldi, bankacılık endeksi ise %0,97 düştü.

30.01.2025 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 değer kazanarak 10.082,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile gıda içecek, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıktı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı beşinci faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten 2,75'e indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve 3,15'e çekti.

Bu arada ABD ekonomisi 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

Ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları ile kamu harcamalarındaki artış etkili oldu.

Analistler, ABD ekonomisinin beklentilerin altında olmasına karşın tüketici harcamalarındaki artışa dikkati çekerek, ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Almanya'da enflasyon, Japonya'da Tokyo TÜFE, perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Fitch en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağana" çevirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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