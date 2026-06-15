BIST 100 Günü Yüzde 3,64 Artışla Kapattı - Son Dakika
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BIST 100 Günü Yüzde 3,64 Artışla Kapattı

15.06.2026 18:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14.446,42 puana yükselerek güçlü bir kapanış gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kazanarak 14.446,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 507,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 217,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,14, holding endeksi yüzde 4,09 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 6,28 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri yeniden başlatmayı öngören mutabakatın sağlanmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yoğun görüşmelerin ardından ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını" duyurdu.

Her iki tarafın da "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini" aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle birlikte, Orta Doğu'da barış ikliminin tesis edileceğine yönelik beklentiler ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi, işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Yüzde 3,64 Artışla Kapattı - Son Dakika

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