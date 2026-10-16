BIST 100 haftayı yüzde 4,44 düşüşle tamamlarken altın ve dolar kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

BIST 100 haftayı yüzde 4,44 düşüşle tamamlarken altın ve dolar kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,44 değer kaybederken BIST 100 endeksi haftayı 11.721,72 puandan tamamladı. Aynı haftada külçe altının gramı yüzde 0,05, dolar/TL yüzde 0,37 ve avro/TL yüzde 0,93 değer kazandı; yatırım fonları yüzde 1,79 geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,44 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,05, dolar/TL yüzde 0,37 ve avro/TL yüzde 0,93 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.653,38 puanı ve en yüksek 12.291,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,44 altında 11.721,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 artışla 6 bin 648 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,04 artışla 43 bin 327 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 10 bin 883 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,04 artışla 10 bin 887 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artışla 49,5270 liraya, avro yüzde 0,93 yükselişle 55,7610 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,79, emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,83 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Tıp tarihinde bir ilk Muayene eden doktorlar bile inanamadı Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
21:13
Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 21:44:22. #.0.2#
SON DAKİKA: BIST 100 haftayı yüzde 4,44 düşüşle tamamlarken altın ve dolar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei