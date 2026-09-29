BIST 100 ilk yarıda yüzde 1,20 kayıpla 12.441,94 puana indi, bankacılık kazandı - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda yüzde 1,20 kayıpla 12.441,94 puana indi, bankacılık kazandı

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 150,8 puan ve yüzde 1,20 azalışla 12.441,94 puana indi. İşlem hacmi 45,2 milyar lira olurken bankacılık yüzde 0,66 kazandı, holding endeksi yüzde 1,14 kaybetti; analistler 12.300 ve 12.200 puanı destek olarak görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kaybederek 12.441,94 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,8 puan ve yüzde 1,20 azalışla 12.441,94 puana indi.

Toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,38 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 ilk yarıda yüzde 1,20 kayıpla 12.441,94 puana indi, bankacılık kazandı - Son Dakika
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