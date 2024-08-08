BIST 100 Temmuzda En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Temmuzda En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

BIST 100 Temmuzda En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında BIST 100 endeksi en yüksek reel getiriyi sağladı. Yatırım araçlarından külçe altın, devlet iç borçlanma senetleri ve mevduat faizi de yatırımcısına reel getiri sağladı.

08.08.2024 12:04
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuzda aylık en yüksek reel getirinin BIST 100'de gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,81, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,55 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,20 ve dolar yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 0,54, DİBS yüzde 0,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 1,44 ve dolar yüzde 2,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DEĞERLENDİRME

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,64 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,94 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 12,24, euro yüzde 13,97, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,44 ve DİBS yüzde 32,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,80, dolar yüzde 23,31, euro yüzde 24,82, mevduat faizi (brüt) yüzde 26,11 ve DİBS yüzde 40,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Temmuzda En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı - Son Dakika

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