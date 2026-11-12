BIST 100 yüzde 1,24 kazançla kapandı, altın kilogramı 6 milyon 379 bin liraya indi - Son Dakika
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BIST 100 yüzde 1,24 kazançla kapandı, altın kilogramı 6 milyon 379 bin liraya indi

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazanarak günü 11.811,19 puandan bitirdi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,2 gerileyerek 6 milyon 379 bin liraya indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 144,77 puan artarak 11.811,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,8 puan ve yüzde 0,08 artışla 11.675,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.675,26 puanı, en yüksek 11.898,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazanarak 11.811,19 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 171,14 puan ve yüzde 1,17 artışla 14.815,37 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,96, hizmetler endeksi yüzde 1,93, teknoloji endeksi yüzde 0,77 ve mali endeks yüzde 0,61 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Tüpraş, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 860 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 3 bin 860 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 2,2 düşüşle 6 milyon 379 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,1340, satışta 50,3349 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,1028, satışta 50,3036 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,3243 ve dolar/yen paritesi 159,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,1 artışla 93,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansDövizBorsaSon Dakika

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