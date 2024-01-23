 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitcoin Fiyatı 39 Bin Doların Altına İndi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitcoin Fiyatı 39 Bin Doların Altına İndi

Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi. Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara indi. Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,85 düşerek geçen aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altını gördü.

Bitcoin Fiyatı 39 Bin Doların Altına İndi
23.01.2024 - 16:09,
Abone Ol

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara indi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,85 düşerek geçen aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altını gördü.

Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 38 bin 779 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık değer kaybı olarak da yüzde 10'a yaklaştı.

Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonları) onaylayarak kripto para birimini yeni yatırımcılara açacağı beklentisiyle yükselişe geçmişti.

Bitcoin, Ağustos 2023'ten beri yaklaşık yüzde 70 değer kazandı.

10 Ocak'ta SEC, Bitcoin fiyatını doğrudan takip eden borsa yatırım fonlarını onaylamıştı. Bu da kurumsal ve özel yatırımcıların kripto piyasasına girişini kolaylaştırmıştı.

Söz konusu onaydan sonra Bitcoin fiyatında düzeltmenin yüzde 20'yi aşması dikkati çekerken, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kazanarak 2 bin 210 dolar seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin Fiyatı 39 Bin Doların Altına İndi - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:58:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bitcoin Fiyatı 39 Bin Doların Altına İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement