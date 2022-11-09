Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti - Son Dakika
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Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti

09.11.2022 23:00

Kripto para borsası Binance'in rakibi FTX'i satın alma planı sonrası kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybederek 16 bin 541 dolara kadar kadar geriledi.

Kasım 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gören Bitcoin'in piyasa değeri 327 milyar doların altına geriledi.
Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saat içinde 841 milyar dolara düştü. Bitcoin'in fiyatındaki sert düşüş, kripto para borsası Binance'in rakibi FTX'i satın alma planını açıklamasının ardından geldi.

"LİKİDİTE SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN FTX'İ SATIN ALDIK"

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, dün işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirtmişti. FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.

"STRATEJİK BİR İŞLEM ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDIK"

Binance'in rakibi FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak "Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık." değerlendirmesinde bulunmuştu. Söz konusu anlaşma, FTX'in yaşadığı sıkıntıların kripto para piyasasına yayılabileceğine dair korkulara yol açarken kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olmuştu.

Öte yandan Binance'in FTX ile yaptığı satın alma anlaşmasının tamamlanmasının muhtemel gözükmediğine ilişkin basında yer alan haberler, anlaşmanın geleceği konusunda şüphe uyandırdı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti - Son Dakika

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