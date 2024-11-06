Bitcoin, Trump Beklentisiyle Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Bitcoin, Trump Beklentisiyle Rekor Kırdı

ABD seçimlerinde Trump'ın galibiyeti beklentisiyle Bitcoin 75 bin doları geçti.

06.11.2024 07:16
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NEW ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.

Buna göre, ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 188, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 99 delege elde etti.

Oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş dikkati çekti.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artışla yüzde 4,44'e yükseldi. Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 10,95 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bitcoin, Trump Beklentisiyle Rekor Kırdı - Son Dakika

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