Bitkisel Üretim Planlaması İçin Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Sarıgöl ilçesindeki mahalle muhtarlarına yönelik bitkisel üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve 35 mahallenin muhtarı katıldı.
Katılımcılara, 'Yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modeli', 'Planlama Kapsamında Yer Alan Ürünler', 'Bitkisel Üretim Planlaması', 'Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modeli' gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Video konferans şeklinde yapılan bilgilendirme toplantısı sonunda konuşmacılar muhtarlardan gelen soruları cevaplandırdı. - MANİSA
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