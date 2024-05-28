Bitlis Güroymak'ta çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 21 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bitlis Güroymak'ta çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 21 bin sebze fidesi dağıtıldı

Bitlis Güroymak\'ta çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 21 bin sebze fidesi dağıtıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 39 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 21 bin sebze fidesi dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, çiftçilere destek vererek tarım faaliyetlerini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

28.05.2024 17:22
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Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 39 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 21 bin sebze fidesi verildi.

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında sağlanan fidelerin dağıtımı, kaymakamlık binası bahçesinde gerçekleştirildi. İlçedeki 35 çiftçiye domates, biber ve patlıcandan oluşan 21 bin fide teslim edildi.

Fidelerin dağıtım töreninde konuşan Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, "Bugün 39 çiftçimize 21 bin adet domates, patlıcan ve biber fidelerinin dağıtımı için burada bulunmaktayız. Bu 21 bin fideyi çiftçilerimize yüzde 75 hibeli olarak dağıtıyoruz. Sezon sonunda ürünlerinizin bereketli olmasını diliyorum. Devletimizin desteği ile bölgemizdeki kıymetli tarım faaliyetlerini daha da arttırmayı hedefliyoruz. Geçenlerde fasulye tohumu dağıtımı yapmıştık. Bugün de 21 bin adet fidenin dağıtımını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ise Bitlis'te toplamda 2 milyon 779 bin TL'lik bütçe ile 500 bin adet fide getirdiklerini belirterek, "Bunun 250 bin adedi domates,180 bin adedi biber ve 70 bin adedi ise patlıcandır. İlçelerimizde dağıtımı gerçekleştirdik. 10 bin domates, 8 bin biber ve 3 bin adet patlıcanı Güroymak ilçemizde çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde çiftçilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın, bereketli olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bitlis Güroymak'ta çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 21 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Güroymak'ta çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle 21 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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