Güroymak'ta karpuz tarlada kaldı - Son Dakika
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Güroymak'ta karpuz tarlada kaldı

15.08.2022 12:25
Güroymak'ta karpuz tarlada kaldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yüzlerce dönüm alana ekili karpuz para etmeyince tarlada kaldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yüzlerce dönüm alana ekili karpuz para etmeyince tarlada kaldı.

Muş Ovası'nın doğu ucunda bulunan Güroymak ilçesinde binlerce dönüm alana karpuz ekip yetiştiren çiftçiler, fiyat karşısında hayal kırıklığına uğradı. Kilosunu 2 TL'ye satmayı hayal ettikleri karpuzu 1 TL'ye alıcı bulmakta zorlanan çiftçi, ürün para etmeyince karpuz tarlasına uğramaz oldu. Birçok üretici mevcut fiyatların toplama ve nakliye parasını dahi karşılamadığını belirterek, karpuzu çürümeye terk etti.

Karpuz üretici olarak ciddi sıkıntıya düştüklerini belirten çiftçiler, kilosu en az 2 TL olması gereken karpuzu 1 TL'ye alıcı bulamadıklarını söyleyerek, "30 dönümlük araziye bin bir umutla ektiğimiz karpuz para etmedi. Üreticiler olarak ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Toptancı bizden karpuzun kilosunu 1 TL'den istiyor. Kendisi marketinde en az 2 TL'den satışa sunuyor. Biz bu fiyata verdiğimiz zaman 30 dönümde 15 bin TL zarar ediyoruz. Ürünlerimize piyasadan alıcı olmadığı için üreticiler olarak Güroymak'tan Muş'a kadar karayolu kenarlarında genellikle satış yapıyoruz" diye konuştular. - BİTLİS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güroymak, Bitlis, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güroymak'ta karpuz tarlada kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güroymak'ta karpuz tarlada kaldı - Son Dakika
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