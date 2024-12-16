Böbrek Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Ekonomi

Medipol Bahçelievler Hastanesinden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut, böbrek kanserinin nedenleri ve korunma yollarını anlatarak, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut, böbrek kanserlerinin en sık rastlanan kanser türlerinden biri olduğunu belirtti.

Akbulut, kanserin sigara kullanımı, obezite ve hipertansiyon gibi faktörlerle ilişkilendirildiğini aktararak, "Teknolojinin gelişmesiyle artık rastlantısal olarak teşhis edilen böbrek kitlelerinin erken dönemde tedavi şansının arttı." ifadelerini kullandı.

Laparoskopik ve robotik cerrahinin sağladığı avantajlara dikkati çeken Akbulut, bu yöntemlerin hastaların hızlı iyileşmesini sağlayarak günlük hayata dönüşlerini kolaylaştırdığını kaydetti.

Akbulut, böbrek kanserlerinin, genellikle sigara kullanımı, obezite ve hipertansiyon gibi risk faktörlerine bağlı olarak ortaya çıktığını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Sigara ve kötü yaşam alışkanlıkları yalnızca böbrek kanserini değil, pek çok ciddi sağlık sorununu da tetiklemektedir. Gelişen görüntüleme teknikleriyle başka bir nedenle yapılan görüntülemeler böbrek kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır. Erken teşhis edilen vakalarda laparoskopik ve robotik cerrahilerle böbreğin korunarak sadece kanser dokusunun çıkarılması gerçekleşmekte, bu yöntemlerin açık cerrahiye göre çok daha az ağrılı olduğunu ve hastaların kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiğini bilmekteyiz. Laparoskopikve robotik cerrahilerle büyük kesiler olmadan yalnızca birkaç küçük delikten giriş yaparak ameliyatı tamamlıyoruz, bu da hastanın yaşam kalitesini artırıyor."

"Düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir"

Böbrek kanserinden korunmada sağlıklı yaşamın önemine değinen Prof. Dr. Akbulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlıklı yaşamın böbrek kanserinden korunmada çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Sigara kullanımının bırakılması, obeziteyle mücadele edilmesi ve düzenli egzersiz yapılması hayati önemdedir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının genç yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurgulamak isterim. Böbrek kanseri, genellikle başka bir nedenle yapılan görüntülemelerde tesadüfen teşhis edilmektedir. Erken dönemde teşhis edilen kitlelerde böbrek koruyucu cerrahilerle hem kanserden kurtarıyoruz hem de böbrek fonksiyonlarını korumuş oluyoruz. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Son yıllarda özellikle sigara tüketimi ve kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle genç bireylerde de kanser vakalarının artış gösterdiğini görmekteyiz."