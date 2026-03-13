Böbrek Sağlığı için Erken Tanı Şart

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Banu Erkalma, böbrek hastalıklarının ilerlemesinde erken tanının önemli rol oynadığını vurgulayarak, diyabet ve hipertansiyon hastalarının böbrek sağlığı açısından düzenli kontrol yaptırmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erkalma, böbrek hastalıklarının çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini vurguladı.

Böbreklerin vücuttaki birçok hayati işlevi yerine getirdiğini, kanın süzülmesi, zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, sıvı ve elektrolit dengesinin korunması gibi önemli görevler üstlendiğinin bilgisini paylaşan Erkalma, tansiyonun düzenlenmesinde ve bazı hormonların üretiminde de rol oynadığını aktardı.

Bu nedenle böbrek fonksiyonlarında meydana gelen bozulmanın tüm vücudu etkileyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizen Erkalma, kronik böbrek hastalığının dünyada giderek yaygınlaştığını, hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini vurguladı.

Erkalma, dünya genelinde her 10 kişiden yaklaşık 1'inde kronik böbrek hastalığı bulunduğu belirterek, "Türkiye'de ise yapılan çalışmalara göre erişkin nüfusta bu oran yaklaşık yüzde 15 civarında. Bu da ülkemizde her 6-7 erişkinden 1'inin böbrek hastalığı açısından risk altında olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Böbrek hastalıklarının en sık nedenleri arasında diyabet ve hipertansiyonun bulunduğunu vurgulayan Erkalma, şöyle devam etti:

"Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon, zaman içerisinde böbrek damarlarında hasara yol açarak böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Özellikle uzun süre kontrol altında tutulmayan diyabet ve hipertansiyon, kronik böbrek hastalığının en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra obezite, sigara kullanımı, aşırı tuz tüketimi ve bazı ilaçların kontrolsüz kullanımı da böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir."

Böbrek hastalıkları erken evrede belirgin şikayet oluşturmuyor

Böbrek hastalıklarının erken evrede belirgin şikayet oluşturmayabildiğinin altını çizen Erkalma, hastaların uzun süre herhangi bir belirti hissetmeyebileceğini, ancak hastalık ilerledikçe halsizlik, iştahsızlık, ayak ve bacaklarda şişlik, gece sık idrara çıkma, idrar miktarında değişiklik ve tansiyon yüksekliği gibi bulguların ortaya çıkabileceği bilgisini paylaştı.

Erkalma, erken tanının böbrek hastalıklarının ilerlemesini önlemede önemli rol oynadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Diyabet ve hipertansiyon hastalarının böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi büyük önem taşıyor. Basit kan ve idrar testleriyle böbrek fonksiyonları değerlendirilebilir ve olası bir hasar erken dönemde tespit edilebilir. Sağlıklı beslenme, tuz tüketiminin azaltılması, yeterli su tüketimi ve düzenli fiziksel aktivite de böbrek sağlığını korumada önemli rol oynar."