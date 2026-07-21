Bodrum'a 2.761 Yolcu Taşıyan 3 Gemi Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'a 2.761 Yolcu Taşıyan 3 Gemi Geldi

Bodrum\'a 2.761 Yolcu Taşıyan 3 Gemi Geldi
21.07.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 yolcu gemisi ulaşarak toplam 2.761 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 3 yolcu gemisi, ilçeye toplam 2 bin 761 yolcu getirdi.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne Rodos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı, 111 metre boyundaki "Star Flyer" yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 103 yolcu ve 76 personel bulunuyor. "Star Flyer"ın saat 18.00'de Dalyan Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Limana yanaşan günün en büyük gemisi ise Souda Limanı'ndan gelen İtalya bayraklı, 253 metre uzunluğundaki "Aidablu" oldu. Ağırlıklı olarak Alman turistlerin seyahat ettiği dev gemide 2 bin 611 yolcu ve 648 personel yer alıyor. Geminin akşam saat 20.00'de Santorini Limanı'na doğru yola çıkacağı bildirildi.

Limandaki hareketlilik Kos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı "Arethusa" ile devam etti. 59 metre boyundaki gemiyle ilçeye büyük bölümü Alman 47 yolcu ve 21 personel geldi. "Arethusa"nın saat 23.30'da Simi Limanı'na gitmek üzere hareket edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Ekonomi, Turizm, Ulaşım, Bodrum, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a 2.761 Yolcu Taşıyan 3 Gemi Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aydın’da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Pentagon, Ürdün’de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı Pentagon, Ürdün'de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı

15:22
Tijen Mergen’den büyük tepki çeken “Çarşaf“ paylaşımı
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 15:37:56. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'a 2.761 Yolcu Taşıyan 3 Gemi Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.