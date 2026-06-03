Bodrum'a 2500 Turist Getiren Kruvaziyer - Son Dakika
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Bodrum'a 2500 Turist Getiren Kruvaziyer

Bodrum\'a 2500 Turist Getiren Kruvaziyer
03.06.2026 11:50
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Bahama bayraklı Scarlet Lady gemisi, Bodrum'a 2502 yolcu getirdi, tarihi yerleri gezdiler.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 502 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki Scarlet Lady gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Rodos Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 2 bin 502 yolcu ile 1142 personelin bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam ilçeden demir alacak "Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum'a 2500 Turist Getiren Kruvaziyer - Son Dakika

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