Bodrum'a Bahama bayraklı kruvaziyerle 2 bin 560 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 560 turist getirdi. Korfu Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li yolcuların yanı sıra 1154 personel bulunduğu belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 560 turist getirdi.
Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Korfu Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 2 bin 560 yolcu ile 1154 personelin bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Akşam ilçeden demir alacak "Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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