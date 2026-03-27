Bodrum\'a Frankfurt\'tan Yaz Uçuşları Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas-Bodrum Havalimanı, Almanya Frankfurt'tan yaz sezonuna uçuşlarla girdi. Uçuşlar devam edecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas- Bodrum Havalimanı, Almanya Frankfurt'dan gerçekleştirilen uçuşla yaz sezonuna giriş yaptı. Bugün Frankfurt'tan XQ3141 sefer sayılı uçuşla saat 14: 20'de Bodrum'a inen yolcular, terminalde pasta ve çiçeklerle karşılandı.

Düzenlenen karşılama törenine DHMİ Başmüdürü Kemal Daştan, Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu'nun yanı sıra gümrük ve emniyet yetkilileri ile havayolu ve havalimanı çalışanları katıldı. SunExpress, yaz sezonu boyunca Frankfurt'tan Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı uçuşlar gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Sezonun ilk dış hat uçuşunu büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bu yıl dış hatlarda 41 havayolu ile 76 destinasyona hizmet vereceğiz. Artan destinasyon sayımızla birlikte 2026 sezonunda turizm gelirlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte Bodrum'un uluslararası erişimini güçlendirmek ve destinasyonun tanıtımına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi Bodrum'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı, kasım ayına kadar sürecek dış hat sezonunda AJet, Pegasus, flydubai, Jet2, SAS Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Smartwings, Ryanair, Mavi Gök Havacılık ve Freebird başta olmak üzere birçok havayolunu ağırlayacak. Bu havayolları; Kopenhag, Edinburgh, Manchester, Zürih, Varşova, Viyana ve Amsterdam gibi destinasyonlara karşılıklı uçuşlar gerçekleştirecek. Ryanair'in Dublin ve Londra Stansted uçuşları ise yıl boyunca devam edecek.

Milas-Bodrum Havalimanı'nın 2025 yılında toplam 4 milyon 412 bin 884 yolcuya hizmet verdiği kaydedildi. 2026 yılının ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüyerek 203 bin 551 yolcuya ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucas Torreira’nın Beşiktaş Stadyumu’nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
Ayder’de ayı yine sahnede Kaçkarlar’da vahşi doğa heyecanı Ayder'de ayı yine sahnede! Kaçkarlar'da vahşi doğa heyecanı
Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti
Yerlikaya’nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:37
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 17:02:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.