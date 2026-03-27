Bodrum\'a Frankfurt\'tan Yaz Uçuşları Başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas- Bodrum Havalimanı, Almanya Frankfurt'dan gerçekleştirilen uçuşla yaz sezonuna giriş yaptı. Bugün Frankfurt'tan XQ3141 sefer sayılı uçuşla saat 14: 20'de Bodrum'a inen yolcular, terminalde pasta ve çiçeklerle karşılandı.

Düzenlenen karşılama törenine DHMİ Başmüdürü Kemal Daştan, Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu'nun yanı sıra gümrük ve emniyet yetkilileri ile havayolu ve havalimanı çalışanları katıldı. SunExpress, yaz sezonu boyunca Frankfurt'tan Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı uçuşlar gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Sezonun ilk dış hat uçuşunu büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bu yıl dış hatlarda 41 havayolu ile 76 destinasyona hizmet vereceğiz. Artan destinasyon sayımızla birlikte 2026 sezonunda turizm gelirlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte Bodrum'un uluslararası erişimini güçlendirmek ve destinasyonun tanıtımına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi Bodrum'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı, kasım ayına kadar sürecek dış hat sezonunda AJet, Pegasus, flydubai, Jet2, SAS Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Smartwings, Ryanair, Mavi Gök Havacılık ve Freebird başta olmak üzere birçok havayolunu ağırlayacak. Bu havayolları; Kopenhag, Edinburgh, Manchester, Zürih, Varşova, Viyana ve Amsterdam gibi destinasyonlara karşılıklı uçuşlar gerçekleştirecek. Ryanair'in Dublin ve Londra Stansted uçuşları ise yıl boyunca devam edecek.

Milas-Bodrum Havalimanı'nın 2025 yılında toplam 4 milyon 412 bin 884 yolcuya hizmet verdiği kaydedildi. 2026 yılının ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyüyerek 203 bin 551 yolcuya ulaştığı aktarıldı.