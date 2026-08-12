Bodrum'a İki Yeni Kruvaziyer Geldi
AIDAblu ve Vidanta World's Elegant kruvaziyerleri Bodrum Limanı'na demirledi, Mykonos'a hareket edecek.
İtalya bayraklı AIDAblu ve Bahama bayraklı Vidanta World's Elegant isimli kruvaziyerler, Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi.
253 metre uzunluğundaki AIDAblu, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. 2 bin 597 yolcu ve 649 mürettebatı bulunan gemi, akşam saatleri Girit Adası'ndaki Heraklion Limanı'na hareket edeck.
İlçeye gelen diğer gemi, 152 metre uzunluğundaki Vidanta World's Elegant. Bünyesinde 149 yolcu ve 193 mürettebat barındıran lüks geminin, akşam saatlerinde Mykonos Limanı'na doğru yola çıkması planlanıyor.
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