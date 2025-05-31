Bodrum\'a Kruvaziyer Ziyareti

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 539 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na geldi.

Santorini Limanı'ndan yola çıkan 277 metrelik gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıda yürürken, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları gezdi.

Akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide 1146 personelin bulunduğu belirtildi.