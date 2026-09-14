Bodrum'a kruvaziyerle gelen 836 turist çarşıları gezdi - Son Dakika
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Bodrum'a kruvaziyerle gelen 836 turist çarşıları gezdi

Bodrum\'a kruvaziyerle gelen 836 turist çarşıları gezdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi bugün iki kruvaziyer gemisiyle toplam 836 yolcu ağırlıyor. Emerald Azzurra'dan 95, Astoria Grande'den 741 turist ilçeye inerek çarşıları dolaşıp tarihi yerleri keşfediyor.

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum, bugün iki kruvaziyer gemisiyle 836 yolcuyu ağırlıyor.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaşan Bahama bayraklı 110 metre boyundaki "Emerald Azzurra", Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan geldi. Ağırlıklı olarak Amerikan vatandaşlarından oluşan 95 yolcu ve 76 personelin bulunduğu lüks gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" ise saat Pire Limanı'ndan demir atarak Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak Rus yolcuların yer aldığı gemide 741 yolcu ve 397 mürettebat bulunuyor. Bu kruvaziyer ise akşam saatlerinde Antalya Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, Bodrum merkezindeki çarşıları dolaşıp tarihi ve turistik yerleri keşfediyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, turist, Bodrum, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a kruvaziyerle gelen 836 turist çarşıları gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a kruvaziyerle gelen 836 turist çarşıları gezdi - Son Dakika
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