Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi.
Mikonos Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.
Gemide, çoğunluğu Almanya vatandaşı 2 bin 746 yolcu ve 924 personel bulunduğu bildirildi.
Geminin bir sonraki durağının Girit Adası olacağı öğrenildi.
Son Dakika › Ekonomi › Bodrum'a Mein Schiff 5 Kruvaziyeri Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?