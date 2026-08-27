Bodrum'a Mein Schiff 5 Kruvaziyeri Geldi - Son Dakika
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Bodrum'a Mein Schiff 5 Kruvaziyeri Geldi

Bodrum\'a Mein Schiff 5 Kruvaziyeri Geldi
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Bodrum'a 2 bin 756 yolcu taşıyan Mein Schiff 5 kruvaziyeri yanaştı, turistler gezmeye başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyerle 2 bin 756 yolcu geldi.

Malta bayraklı 295 metrelik gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Mykonos'tan gelen gemide çoğu Alman 2 bin 756 yolcu ile 954 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı.

Geminin akşam Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a Mein Schiff 5 Kruvaziyeri Geldi - Son Dakika

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