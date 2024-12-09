Bodrum Belediyesi, Mandalin Üreticilerine Destek Olacak

Ekonomi

Bodrum Belediyesi, coğrafi işaretli Bodrum mandalini üretimini desteklemek ve yerel üreticinin yanında olmak amacıyla ilçe sınırları içerisindeki mandalin üreticilerinden Bodrum mandalini alımı gerçekleştirecek.

Üreticiye destek olmak ve Bodrum mandalinine sahip çıkmak için Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üreticilerden 50 bin kilogram Bodrum mandalini alımı yapılacak. Hayata geçirilecek uygulamada, her üretici için en fazla 500 kilogram alım kotası belirlendi. Uygulamanın ilçe genelinde en az 100 üreticiye fayda sağlanması hedeflenirken Bodrum'da düzenlenecek festivallerde kamu yararının en üst noktaya getirilmesi ve belediye bütçesinden çıkan her kuruşun yine Bodrum'un faydasına kullanılması amaçlanıyor.

Belediye tarafından üreticilerden alınacak 50 bin kilogram Bodrum mandalininin 20 bin kilogramı, 15 Aralık 2024 Pazar günü Bitez Mahallesi'nde gerçekleşecek Bodrum Mandalin Festivali'nde ücretsiz dağıtılacak. Kalan 20 bin kilogram mandalina, Bodrum'un mahalle meydanlarında ücretsiz dağıtılacak, 10 bin kilogramı ise mahalle muhtarları aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Bodrum mandalin hasadı için; hasat günü teknik personellerce belirlenecek olup ürün toplama gününden bir gün önce boş kasalar üreticiye teslim edilecek. Ürün tartımı ise dijital terazi ile üreticinin refakatinde yapılacak. Mandalina hasadı 12-13-14 Aralık günlerinde (bu hafta) yapılacak olup detaylı bilgi belediyeden alınabilecek.

Uygulama için belirlenen şartlar ise Bodrum ilçe sınırları içerisinde coğrafi işaretli Bodrum mandalini üretiminin yapılması, Hasat zamanı gelmiş mandalinalarda meyve yapısında bitki hastalıkları kaynaklı, raf ömrü ve kalitesini etkileyecek leke, siyahlık, sinek zararı bulunmaması, Mandalina kesimi ve hasadının üretici tarafından yapılması olarak belirlendi. - MUĞLA